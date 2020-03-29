Российский борт доставил в Сербию 3,5 миллиона масок из Китая

29.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Транспортный самолет АН-24 «Руслан» по заказу правительства Сербии перевез медицинский груз из китайского Гуанчжоу в Белград.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По предварительной информации сербских медиа, отследивших маршрут российского транспортного самолета авиакомпании «Волга-Днепр» через ресурс Flightradar24, борт совершил рейс, аналогичный рейсу Airbus A330 авиакомпании «Ер Србиjа», который ранее доставлял медицинские грузы из Китая. Сообщается, что АН-24 «Руслан» вылетел из Ульяновска в Гуанчжоу, оттуда в Улан-Удэ, откуда уже взял курс на Белград.

«На протяжении всей истории в трудных ситуациях Сербия и Россия всегда были вместе, – ранее прокомментировал сербский запрос к России о помощи в связи с эпидемией коронавируса сербской редакции радио «Спутник» министр по инновациям (без портфеля) Ненад Попович. – Достаточно вспомнить недавние наводнения, и кто был единственным помощником нам во время бомбежек и санкций».

По словам Поповича, в Сербию из России на сегодняшний день уже прибыли 15 тысяч тестов на коронавирус. Ранее сербское правительство через министерство внутренних дел обратилось к Москве за экстренной помощью в связи с охватившей страну эпидемией.

«Как всегда, мы поможем Сербии в приобретении дополнительного медицинского оборудования, которое будет необходимо в случае резкого увеличения числа пациентов», – пообещал глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонной беседе со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем.