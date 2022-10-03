Российский бюджет примут с учетом вхождения новых регионов

03.10.2022  12:39 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Финансы


Бюджет России на 2023 год должен учитывать интересы граждан новых регионов страны и участников СВО.

Об этом сегодня, открывая парламентские слушания, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бюджет России на 2023 год должен учитывать интересы граждан новых регионов страны и участников...

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«Сегодня мы смотрим на этот прогноз с осторожным оптимизмом и рассчитываем, что все заявленные показатели будут достигнуты… Бюджет должен гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами…

При этом нужно учитывать образование в составе РФ четырех новых субъектов, в которых проживают миллионы людей, граждан России, имеющих полное право на все социальные выплаты и льготы. На 100% должны быть обеспечены меры поддержки участникам СВО, в том числе, призванным в рамках частичной мобилизации, а также членам их семей», – сказала Матвиенко.

Она отметила, что, по мнению сенаторов, в бюджете приоритеты расставлены правильно.

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