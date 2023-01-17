Российский бюджет ждет секвестр: Нехватка денег оказалась больше, чем прогнозировало правительство

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Дефицит российского бюджета за 2022 год составил 3,3 трлн руб, хотя еще в декабре правительство рассчитывало на 1,3 трлн руб.

Об этом сегодня журналистам в кулуарах Госдумы РФ заявил лидер партии «Новые Люди» Алексей Нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша фракция предлагала снижение расходов на 750 млрд руб. Самое вопиющее – до сих пор заложены субсидии на то, чтоб переводить автомобильную промышленность на стандарт Евро-4 (экологический стандарт ЕС – ред.). Вот это самое то, что нам нужно делать. Автомобильная промышленность несет убытки, а мы хотим субсидировать этот Евро-4. И там таких расходов, необязательных в нынешний момент очень много», – сказал Нечаев.

Он предложил уже в марте провести сокращение доходов (секвестр) бюджета.

«Конечно, я уверен, правительство будет делать секвестр бюджета весной, но зачем нам ждать весны? Уже заложен бюджет 2023 года как дефицитный. В ноябре рассчитывали на одни цены на нефть, сейчас видим другие. Что мы, будем в феврале-марте тратить лишние деньги, терять время, если это можно сделать раньше?» – сказал Нечаев. Депутат также предлагает также увеличивать доходы бюджета за счет протекционизма, повысив пошлины на западные товары, а полученные деньги направлять на рекламу отечественного производителя.