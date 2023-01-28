Российский чиновник об Украине: Вырвать нашу сестру и вернуть к себе в семью

Задача России и Белоруссии – вырвать Украину из-под влияния Запада и вернуть в Русский мир.

Об этом на заседании круглого стола «Русская мечта и православная культура» заявил вице-премьер правительства Крыма – постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, Русский мир – это уникальная цивилизационная общность, которую мы должны показывать и предъявлять всему миру как часть, как стержень нашей русской мечты. Особая важность нашего Русского мира и его объединительная сила в том, что это многонациональная и многоконфессиональная идея, которая собрала на протяжении многих веков народы вокруг стержневого русского народа. Потому что он всегда с уважением относился и к языкам, и поддерживал на государственном уровне в течении многих веков все малые и большие народы, давал письменное облачение их языкам, поддерживал культуры разных народов, народные традиции и терпеливо, с пониманием, как это в западном выражении, толерантно относился всегда к другим конфессиям, – отметил Мурадов.

«И сегодня наше государство базируется именно на многонациональной и многофункциональной основе вокруг свободы народов, которые собрались вокруг большого народа, чтобы сохранить самих себя и сберечь себя, как народ. И сохранить нашу большую цивилизацию перед лицом угроз, войн, конфликтов. Таким образом, это две основные поддерживающие нашу цивилизацию системы – сбережение, сохранение народов и объединение перед лицом любых угроз – помогают нашему государству на протяжении многих веков выжить».

По словам постпреда, на сегодняшний день уникальная позиция Русского мира в том, что ни одна другая цивилизация так себя не сохранила. И даже Европа находится в колониальном положении, действуя, как инструмент в чужих руках.

«То же самое происходит с территориями, которые несколько последних десятков лет называются «Украина». Я считаю, что это, прежде всего, Новороссия, которая всегда была Россия. И то, что случилось, что её вкрапили, внедрили, чтобы сближать Малороссию с Россией, тем не менее, в мире таких цивилизаций больше нет. Можно взять Турцию, тюркскую цивилизацию. Там нет других наций, кроме турок. Возьмите Францию. Там нет других наций, кроме французов. Хотя там были и гасконцы, и норманцы, и корсиканцы. И до сих пор они себя таковыми чувствуют, но у них нет ни культуры, ни языка, – указал Мурадов.

«Если возвращаться к сегодняшнему дню, то, конечно же, это сатанинская идеология, внедрение чуждых нормальному, здравомыслящему человеку ценностей привело к тому, что появились не только люди нетрадиционной ориентации, или какие-нибудь трансгендеры, а появились страны нетрадиционной цивилизационной ориентации, в которую превращают нашу сестру Украину. Одурманили разными кружевными трусиками и посулами, что «тебе будет житься лучше, но мы тебя будем использовать как хотим». И вот насадили туда свою собственную властную структуру, которая полностью продана западному и вашингтонскому влиянию. Наша задача сегодняшняя – вырвать нашу сестру и вернуть к себе в семью. Другой задачи, в том числе идеальной или метафизической, для нас нет».