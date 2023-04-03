Российский чиновник получил тяжелое ранение в результате украинского теракта

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Сегодня утром в российском Мелитополе произошел очередной теракт, в результате которого тяжелые ранения получил представитель местной власти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил член военно-гражданского администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Сегодня утром около 08:15 в центре Мелитополя на ул. Богдана Хмельницкого подорван автомобиль. В момент взрыва в нём находился глава Акимовского района Максим Зубарев. Максим получил тяжелое ранение и доставлен в больницу. Ему оказывается медицинская помощь», – рассказал Рогов.

При этом украинская сторона откровенно глумится над пострадавшим, называя откровенно абсурдные причины взрыва.

«В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Мелитопольцы сообщают о взрыве авто на проспекте Б. Хмельницкого. Сразу же на место выехали скорые. У какого изменника на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем», – написал в своем блоге именующий себя «мэром Мелитополя» Иван Федоров, занимавший эту должность до вхождения региона в состав РФ.

Отметим, что это далеко не первый теракт украинских спецслужб на новых российских территориях.

Так, ранее Украина подорвала мост в восточном пригороде Мелитополя.

Кроме того, был устроен взрыв в районе Центрального рынка Мелитополя.

«К сожалению, Мелитополь превратился в террористическую столицу всей Новороссии. По количеству терактов этот город в Запорожской области бьёт все антирекорды. Давно пора снимать мораторий на смертную казнь, особенно за террористическую деятельность. И прекращать порочную практику депортации людей, занимающихся подрывной деятельностью в Запорожской области. Иначе после каждого теракта мы будем традиционно задавать вопрос: «Кто следующий?», – написал позднее Рогов.