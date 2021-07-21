21.07.2021, Москва, Максим Карпенко
 
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Российский ЦИК сделал реальный шаг в интеграции ЛДНР

Новости УкраиныРешение Центризбиркома РФ, которое позволило гражданам России, проживающим в ЛНР и ДНР, участвовать в...

Решение Центризбиркома РФ, которое позволило гражданам России, проживающим в ЛНР и ДНР, участвовать в выборах в Госдуму – это еще один реальный шаг по интеграции этих республик в состав России.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил обозреватель Александр Асафов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политолога, участие в голосовании жителей ЛДНР – это шаг в будущее этих республик.

«Мы с вами видим, что в реальности происходит, я думаю, что об этом тоже стоит поговорить. Сегодня российский ЦИК, Центризбирком, дал рекомендации по проведению дистанционного электронного голосования в Российской Федерации.

Это касается напрямую Донецкой и Луганской народных республик. Дело в том, что граждане России, проживающие на территории указанных народных республик, будут голосовать электронно. И вот это, мне кажется, серьезный шаг в то самое завтра, которое мы с вами обсуждаем, поскольку участие в общегосударственных электоральных процессах делает людей, даже формально живущих вне государства, но являющихся гражданами, на шажок ближе к своей большой родине», – заключил Асафов.



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