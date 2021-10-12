Российский депутат: ВВП Сербии растет «невиданными темпами»

12.10.2021 16:30 (Мск), Москва, Елена Острякова

Благодаря сотрудничеству с Россией Сербия превратилась из «газового тупика» в транзитера «голубого топлива».

Об этом в интервью youtube-каналу «Соловьев.live» заявил депутат Госдумы РФ Александр Бабаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прямое гарантированное поступление газа в эту страну, которое не зависит от несерьезной позиции украинского государства. Он получает газ напрямую и рассчитывает, что экономика, которая связана с поставкой газа будет развиваться еще активнее. Мы говорим о новых предприятиях, о новых мощностях, развивается промышленное производство, газ дошел фактически до каждого потребителя. Это колоссальный успех его команды и его лично. Сербия, которая всегда была конечным потребителем газа, стала транзитером. Он получил не только газ по комфортной цене, но и возможность зарабатывать на транзите в Европу», – сказал Бабаков.

Он считает, что дело здесь не только в российско-сербской дружбе, но и в деловых качествах сербского президента.

«Именно Вучич, придя к власти в Сербии, не просил пролонгировать все долги, а закрыл все долги, в том числе и перед «Газпромом», и перед его дочерними структурами. И за это снискал огромное уважение, потому что он реальный партнер, с которым можно иметь дело», – сказал Бабаков.

По его словам ВВП Сербии растет «невиданными темпами», страна ожидает инвестиционного рейтинга, который привлекать финансовые ресурсы Запада и не только.