Российский десант с Януковичем на вертолётах: СБУ-шник о ночных кошмарах майданщиков

20.01.2019, Киев, Владимир Гладков

В 2014 году Россия готовила целую спецоперацию по возвращению беглого президента Виктора Януковича в Киев воздушным путём. Об этом в эфире телеканала «ZIK» рассказал выдвинувший свою кандидатуру на пост президента Украины экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С первых дней, когда я вернулся в СБУ, мы обороняли Киев, потому что каждое утро мы получали от украинской разведки сообщения о том, что в пять утра российский десант загружен в военные российские самолёты и планирует высадиться в Жулянах, Узине, Борисполе. Знаете, что делали? Я лично отвечаю за то, что сам давал приказы, и небольшая группа «Альфа», которая уже прошла допросы (на профпригодность после майдана – ред.), выдвигалась с оружием, с гранатомётами в аэропорты на посадочные полосы, чтобы перекрыть и не дать российскому военному десанту приземлиться. Это только одна из оборонных операций.

Действовал и министр Аваков, и Гелетей. Они обороняли административные помещения, они перекрыли периметр, потому что был один из планов РФ – они уже стартанули на вертолётах вмести с Януковичем, чтобы его вернуть прямо в правительственный квартал. Много чего тогда происходило», – рассказал Наливайченко.