Российский дипломат Киеву: Хотите единое государство – выполняйте «Минск»

10.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

У Киева нет никакого резона выполнять свои обязательства, прописанные в Минских соглашениях.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов, отвечая на вопрос об увязке антироссийских санкций ЕС с выполнением Минских соглашений.

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«Если посмотреть текст минских соглашений, там Москва никак не фигурирует», – сказал Чижов.

Он обратил внимание, что даже после того, как стороны конфликта сели за стол переговоров, ЕС не отменил, а спустя два года «ввел дополнительные ограничения уже с новой формулировкой: полная имплементация минских соглашений».

«Имплементация кем? Давайте с точки зрения формальной логики посмотрим. В Киеве видели, что в отношении России, которую они не любят, введены какие-то рестрикции. И чем дольше не выполняются минские соглашения, тем дольше они сохранятся. Тогда в чем был интерес Киева выполнять свою часть соглашений? Ведь не против Киева введены рестрикции, а против Москвы», – отметил дипломат.

Он также добавил, что преимущественно гуманитарная поддержка населения ЛДНР не делает Россию участницей конфликта.

«Мы, безусловно, искренне содействуем нахождению такого решения украинского кризиса, которое отвечало бы интересам всех украинцев. Понятно, что эти интересы привести к общему знаменателю очень сложно, но другого пути нет. Если, конечно, Украина рассчитывает сохраниться как единое государство», – резюмировал Чижов.