Российский дипломат: Мы не закрываем двери для трезвомыслящего Запада

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Россия в первую очередь должна обезопасить свои стратегические отрасли экономики, чтобы они не зависели западных стран.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил новый посол России в Нидерландах и по совместительству постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин, отметивший, что в настоящее время российско-нидерландские отношения находятся на одном из самых низких уровней за всю их историю.

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«Это произошло не в одночасье — тенденция к охлаждению обозначилась уже несколько лет назад. Можно предположить, что одной из ее предпосылок стали эпохальные события на международной арене — такие, как формирование многополярного миропорядка и постепенная утрата силы и влияния странами коллективного Запада», – сказал Тарабрин в интервью «Известиям»

По его словам, сейчас сложно размышлять о восстановлении контактов «на фоне продолжающихся вывертов в европейской политике, которые происходят под воздействием Вашингтона».

«В первую очередь мы должны обезопасить нашу страну во всех ключевых отраслях нашей экономики, от которых зависит ее будущее, чтобы не страдать от новых капризов Евросоюза», – подчеркнул дипломат.

Он не исключает, что к Западу всё-таки придет протрезвление, а ныне недружественные России государства будут вновь что-то предлагать и обещать.

«В таком случае мы, прежде чем отвечать, много раз подумаем, всё взвесим. Проанализируем, отвечают ли все предложения нашим интересам и насколько европейские коллеги надежны. К сожалению, многие из них свою договороспособность и репутацию сильно подорвали. Посмотрим, может быть, это еще не окончательно. Для трезвомыслящих игроков на «историческом Западе», которые постепенно осознают реалии и вызовы объективных процессов многополярности, мы дверь пока не закрываем», – резюмировал.