НАТО с самого момента своего создания было нацелено против России и эта политика не поменялась и сегодня.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», бывший заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе.

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«Ничего другого от этого агрессивного блока ожидать и не приходится. Какое-то время, когда Россия, как они считали, была слабой, и прежде всего в военном отношении, они уделяли меньше времени своим замыслам, а как только она начала набирать силу в военном и в экономическом плане, то, естественно, НАТО приступило к подготовке к агрессии в отношении нашей страны. Ведь сама идея создания этого блока направлена против нее, как бы страна ни называлась — Советский Союз или Российская Федерация», – сказал дипломат «Известиям».

Он напомнил, что Москва несколько раз предлагала сотрудничество, более того, даже официально подавала заявку на вступление в альянс.

«И если действительно, как они говорят, у них нет никаких планов, кроме оборонительных, мы предлагали совместно участвовать в поддержании безопасности в Европе. Нам было отказано, потому что иначе бы поменялся смысл всей конструкции — против кого они тогда, что они будут делать? И это лишний раз показало агрессивный характер блока и направленность именно против нашей страны. Его политика не менялась с момента создания НАТО», – отметил экс-министр.

«В какой-то момент планка агрессивности снижалась, но затем снова шла вверх. Мы видим, как они строят планы наступательных операций по всему периметру нашей страны», – резюмировал Орджоникидзе.