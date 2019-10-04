Российский дипломат оправдал «свядомых», которые отказываются общаться по-русски

04.10.2019, Москва, Елена Острякова

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев призвал россиян «не пугаться», если с ними в белорусских городах будут отказываться общаться по-русски.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Спас», отвечая журналистке, которая пожаловалась на женщину в Минске, которая не захотела объяснить ей по-русски дорогу.

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«Вы ей сказали «дякую»? Вы уже протянули ей руку. На каком языке говорить с приезжей красавицей из Москвы, пускай каждый белорус определится сам. Я бы призвал не пугаться, если вам в Минске, Бобруйске, Пинске или Бресте ответят на белорусском языке. Это не что-то недоброе по отношению к вам. Это желание подчеркнуть: мы часть большой православной семьи, но у нас есть свой уклад и традиция, которую мы любим не меньше, чем большую российскую православную традицию», – отметил дипломат.

По его словам, в основном на белорусском говорят пожилые люди, проведшие большую часть жизни в селе. Что касается женщины, с которой журналистка столкнулась в Минске, дипломат предположил, что она защищала «ею лично построенный белорусский мир».

«Не думаю, что она защищала его от вас как от гражданки России или как от русского человека. Она просто его защищала, потому что она им дорожит. Я думаю, что такое мироощущение было сформировано, когда рушился Советский Союз. Великая империя рассыпается, а как быть обычному человеку? Многие люди тогда стремились найти упокоение и спасение в нише национализма. Но там спастись невозможно. Национализм не делает людей более открытыми миру и делает более сильными благодаря поддержке друзей и соседей», – сказал Мезенцев.