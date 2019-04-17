Российский дипломат озвучил самый выгодный для РФ расклад голосов во втором туре украинских выборов

17.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Развитие российско-украинских отношений после второго тура президентских выборов на Украине прямо зависит не только от того, кто победит, но и от того, как разложатся голоса избирателей между кандидатами.

При этом, Владимир Зеленский может оказаться своего рода политической копией Петра Порошенко.

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Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С Зеленским повторяется вариант 2014 года. Я помню, как в 2014 году в вашей студии все говорили: «Да, Порошенко лучший вариант, посмотрите на всех остальных – уроды, Парубий, ой, ужас, Порошенко – президент мира», помните? Теперь абсолютно то же самое повторяется, призывают голосовать за Зеленского, который говорит: «Ну, да, там, чё-то я там, вроде как, не против русского языка», и все говорят: «Да! По сравнению с Порошенко – человек! На наших сериалах зарабатывал. Понимаете, любой бизнес – это хорошо, его можно нагнуть, будет делать всё, что ему скажем» – проходили уже в четвёртом году! На кого здесь делали ставку – на Порошенко, считали, что если у него фабрики есть в России, это наш человек – хватит на одни и те же грабли-то наступать!» – предупредил дипломат.

Также эксперт выделил три возможных варианта развития событий, в зависимости от исхода второго тура президентских выборов.

«Итак, Зеленский, первый вариант, – побеждает с большим отрывом. Приходится признавать, бандеровский режим агонизирует ещё примерно полгода, пока украинское население разберётся. Что такое Данилюк, который сейчас у него экономикой – да его из правительства Порошенко, извиняюсь, за бесчеловечность выгнали! Он предлагал тарифы даже не такие, а вот такие. Это как в анекдоте – из гестапо за жестокость выгнали. Вот, примерно вся эта банда сейчас тусит у Зеленского – это Сорос, МВФ, то есть, мне украинское население жалко, его обдерут просто до нитки и ещё костный мозг с него выпьют.

Второй вариант – Зеленский побеждает с небольшим отрывом. Этот вариант для нас лучше, но не самый лучший. Порошенко выводит всю свою толпу, националистов, своих друзей, выборы не признают.

Третий вариант, самый хороший – с небольшим отрывом побеждает Порошенко. Тут уж не признает никто – ни Кремль, ни Тимошенко. И здесь результат какой: либо третий тур, как в 2004 году, либо развал Украины. Такой вариант меня наиболее сильно впечатляет, потому что это путь к воссоединению Левобережья с Россией, а значит – счастье для украинского и российского народа», – рассказал Николай Платошкин.