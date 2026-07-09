Российский дипломат: Пора оторваться от Израиля. Арабы часто упрекают: так ваше руководство – ближайшие друзья Нетаньяху?!

Максим Столяров.  
09.07.2026 09:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 487
 
Ближний Восток, Дзен, Израиль, Иран, Политика, Россия


В арабском мире зачастую вызывает недоумение, почему Россия не декларирует четкой поддержки Ирана, продолжая реверансы в адрес руководства Израиля.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами дипломат Вячеслав Матузов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В арабском мире зачастую вызывает недоумение, почему Россия не декларирует четкой поддержки Ирана, продолжая...

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«Вот есть конфликт Иран-Америка. А мы что, мы где, мы как? Мы за или против? Или мы как китайцы – умыли руки, отошли в сторону, и сказали, что «мы за себя, а вы как хотите»?

Речь идёт о более серьёзных проблемах для нас. Не для Китая. Для нас, и для исламского мира. Потому что у нас общая судьба с исламским миром. А нас пытаются с этого курса сбить», – сказал Матузов.

«Нам надо, прежде всего, изменить мышление наше. Отцепиться от Израиля как главного спасения России.

Пока мы будем свои шаги сверять с компасом Нетаньяху, до тех пор мы будем слышать на наших арабских телеканалах вежливые упреки: так ваше руководство – это же ближайшие друзья израильского премьер-министра, чего вы нам тут очки втираете? Я неоднократно сталкивался с этим», – жаловался дипломат.

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English version :: Читать на английском Российский дипломат: Пора оторваться от Израиля. Арабы часто упрекают: так ваше руководство – ближайшие друзья Нетаньяху?!

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