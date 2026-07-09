Российский дипломат: Пора оторваться от Израиля. Арабы часто упрекают: так ваше руководство – ближайшие друзья Нетаньяху?!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В арабском мире зачастую вызывает недоумение, почему Россия не декларирует четкой поддержки Ирана, продолжая реверансы в адрес руководства Израиля.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами дипломат Вячеслав Матузов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Вот есть конфликт Иран-Америка. А мы что, мы где, мы как? Мы за или против? Или мы как китайцы – умыли руки, отошли в сторону, и сказали, что «мы за себя, а вы как хотите»? Речь идёт о более серьёзных проблемах для нас. Не для Китая. Для нас, и для исламского мира. Потому что у нас общая судьба с исламским миром. А нас пытаются с этого курса сбить», – сказал Матузов.