Российский дипломат предупредил Францию о пагубных последствиях

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Воинственная риторика французского президента Эммануэля Макрона по отношению к России и его слова о возможной отправке французских войск на Украину могут привести к пагубным последствиям.

Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил пресс-секретарь посольства России во Франции Александр Макогонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению дипломата, Франция могла бы быть хорошим другом России, но оказалась не на той стороне.

«У Франции были бы все шансы стать нашим другом, но сегодня Франция выбирает не нашу сторону, так что теперь Франция предпочитает оставаться в числе противников России, что на самом деле печально. У нас нет никаких споров с Францией, у нас нет общих границ, у нас нет споров на уровне. Вы должны быть осторожны… Это довольно воинственные заявления, которые могут иметь довольно пагубные последствия не только для наших двух стран, но и для всего мира», – заявил Макогонов.