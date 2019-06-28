Российский дипломат рассказал, кто разбил хрустальную мечту французского президента

28.06.2019, Москва, Олег Кравцов

После окончания холодной войны был упущен исторический шанс, когда можно было запустить широкомасштабное сотрудничество в Европе.

Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин, отметивший, что главная проблема в отношениях РФ и Евросоюза – дефицит стратегического доверия.

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«Санкции стали следствием кризиса на Украине, а он, в свою очередь, случился из-за накопленных ранее негативных моментов. На этапе после окончания холодной войны был упущен исторический шанс, когда можно было запустить широкомасштабное сотрудничество в Европе, опирающееся на единое пространство безопасности. Еще Шарль де Голль говорил о пространстве от Атлантики до Урала, после холодной войны речь шла уже о территории от Атлантики до Тихого океана», – сказал дипломат.

По его словам, этот проект был возможен, но в его провале виновата не Россия.

«Инерция мышления, расширение НАТО, попытка побыстрее прибрать к рукам геополитическое пространство на востоке Европы — все это проявления недальновидной политики наших западных партнеров. В современном мире невозможно принимать решения без учета глобального контекста. Сегодня Европа — это уже не тот нервный узел, который определяет судьбы мира, как это было в период холодной войны», – резюмировал.