Российский дипломат разделал под орех коллективный Запад в эфире британского ТВ

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в опубликованном в четверг интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News не исключил применения Россией ядерного оружия, если Запад будет усиливать свою агрессию.

Интервьюер спросил у Полянского, при каких обстоятельствах Россия могла бы оправдать ядерную атаку.

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«Не мне делать такой вывод, но я думаю, что если вы имеете дело с ядерным государством, если вы угрожаете ядерному государству, вы должны рассчитывать на все варианты, они на столе», – ответил Полянский.

У дипломата уточнили, считает ли он, что какой-либо из критериев, оправдывающих ядерную атаку, уже достигнут. Он ответил, что «не имеет дела с кругами, принимающими решения по реализации ядерной стратегии».

«Но еще раз говорю что да, мы имеем ядерное оружие, и да, если есть экзистенциальная угроза России, то я абсолютно уверен, что мы можем применить ядерное оружие», – добавил он.

Также на уточняющий вопрос российский дипломат ответил, что Владимир Путин «имеет все возможности» принять такое решение.



В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что на данный момент у атлантического блока нет данных, которые указывали бы на то, что российский ядерный арсенал был приведен на более высокий уровень готовности.

Сам же российский дипломат Полянский уверен, что его вряд ли позовут на британское ТВ после последнего эфира.

«Мое интервью Sky News вряд ли понравилось британским журналистам. Они услышали много нелицеприятных и крайне неудобных вещей. А концовка вообще оказалась скандальной. Ведущий упомянул сегодняшние слова британского министра обороны (не слышал пока про них) о том, что марширующие сегодня по Красной площади, дескать, из-за действий России на Украине позорят память тех, кто победил фашизм. Спросил, что я об этом думаю. Я ответил, что оставляю это кощунство на совести британских властей и задал ответный вопрос. Не смущает ли британские власти тот факт, что на своей официальной страничке в инстаграмме украинский президент Зеленский поздравил всех с победой над нацизмом фотографией, на которой изображен националист из Правого Сектора с нацистской эмблемой дивизии «Мертвая голова»? Фотография была удалена через полчаса, но пользователи интернета ее успели сохранить – я ее продемонстрировал на экране. И спросил: а знает ли британская публика, что эта дивизия ответственна за расстрел около сотни британских военнопленных во Франции в начале Второй мировой войны? Не смущает ли британского министра обороны, что он после всего этого поддерживает и снабжает оружием власть, открыто демонстрирующую такие эмблемы? И что вы думаете ответил мне ведущий? Он быстро-быстро свернул разговор, пробормотав, что время наше, оказывается, вдруг истекло, и что Скай Ньюз не может подтвердить правильность этой информации. Вот вам и пресловутая свобода слова на Западе…правда им не нужна! Теперь сто раз подумают, прежде чем приглашать российских дипломатов в прямой эфир!», – написал Дмитрий Полянский в своем телеграмм-канале.