Российский дипломат: Удары по базам США – это лишь разминка

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Удары по американским базам на Ближнем Востоке участились с целю повлиять на ситуацию вокруг Палестины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев, отвечая на вопрос об обстрелах баз США в Ираке и оккупированной американцами части Сирии.

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«Участившиеся удары напрямую привязаны к событиям в Палестине. Информация о 13 атаках за неделю, скорее всего, немного устарела. На данный момент известно о новых. Необходимо отметить следующий момент: иракские вооруженные группировки не могут наносить удары по Израилю и участвовать в боевых действиях против него — географически они находятся далеко о места боевых действий, однако США рассматриваются в качестве главного союзника Израиля», – сказал Кутрашев в интервью «Известиям».

Он отмечает, что удары по американским военным базам «предпринимаются с целью заставить США изменить свои подходы в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

«Они пытаются таким образом повлиять на ситуацию в Палестине. Другое дело — насколько это будет иметь эффект. Подобные события в Ираке происходят далеко не в первый раз. Определенная часть «легальных» иракских вооруженных группировок не признают американское военное присутствие в стране. Они считают сам факт нахождения войск США на территории Ирака продолжением оккупации 20-летней давности, поэтому продолжают вести борьбу. Периодически эти атаки учащаются, иногда бывает затишье. С одной стороны, американские военные находятся в Ираке в рамках соответствующих соглашений с правительством, с другой стороны в 2020 году после убийства в Багдаде американцами Касема Сулеймани, иранского генерала, командира подразделений КСИР, иракский парламент принял решения о выводе всех иностранных войск, потому что здесь, в Ираке, находятся и другие иностранные военные контингенты. Статус военных баз США в этом случае остается нерешенным», – объясняет дипломат.

По его словам, за последние две недели атаки усилилась, хотя до этого около года особых акций против иностранных военных здесь не было.

«Все это напоминает демонстрацию силы или разминку перед чем-то более существенным. Будет ли это — зависит это не от иракцев, а от того, что именно будет происходить в Палестине, а конкретно вокруг Газы и на Западном берегу. Если там будет эскалация и тем более сухопутная операция, то, несомненно, в это втянутся различные силы в регионе. Мы надеемся, что эскалации по худшему сценарию не произойдет, но если это случится, то людей, готовых воевать на Ближнем Востоке, много», – предупредил.