Российский дипломат утер нос французской ведущей, заявившей о «Путине в бункере»

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Своим участием в праздничных мероприятиях на Красной площади, посвященных 10-летию воссоединения Крыма с Россией, президент РФ разрушает западные мифы о том, что он прячется в бункере, опасаясь за свою жизнь.

Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил пресс-секретарь посольства России во Франции Александр Макогонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая эфира попыталась упрекнуть российского дипломата в том, что президент его страны «боится за свою шкуру».

«Ну как он может бояться «за свою шкуру», находясь на сцене перед 80 тысячами человек? Это не тот, кто прячется в бункере, это не тот, кто прячется, я не знаю, где-то в лесу. Этот тот, кто «прячется», публично выступая перед огромной толпой именно потому, что он – лидер российского народа. Он – перед русским народом, он с ним, с государством», – заявил Макогонов.