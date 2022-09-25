Российский дипломат высказал всё, что думает о европейцах

25.09.2022  23:52 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, ЕС, Политика, Россия


Евросоюз демонстрирует полную зависимость от США и отказ от т.н. демократических принципов, показную заботу о которых всегда высказывал Запад.

Об этом на пресс-конференции заявил постпред РФ при ЕС, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз демонстрирует полную зависимость от США и отказ от т.н. демократических принципов, показную заботу...

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«Ситуация довольно быстро, по крайней мере, внешне изменилась. Помните, тот же самый Макрон еще совсем недавно говорил о «смерти мозга НАТО»? Добавлю к этому крылатую фразу бывшего президента США Дональда Трампа о том, что такое ЕС: «Евросоюз такой же плохой, как Китай. Только меньше размером». Но я бы не уповал на возвращение Трампа.

Думаю, что мы имеем дело с долгосрочной тенденцией, которая зародилась не сегодня, не вчера и не десять лет назад. Рискну предположить, что она зародилась еще в 19 веке, если и не в 18-ом. Тому есть документальные сведения: о необходимости «разрушения России» писал Бисмарк, говорили другие политики того периода.

Насколько эта позиция прочна, и какая роль здесь отводится ЕС? От разговоров ЕС о стратегической автономии, когда они начались, пугались даже американцы. Но мы-то не пугались, понимали, что все это – больше слова.

Но от этого они, по сути дела, перешли к деградации ЕС до уровня вспомогательного военного блока по отношению к НАТО. Пример: базовые соглашения, на основе которых работает ЕС, не позволяют ему из ЕСовского бюджета производить закупки вооружений и поставлять их той же Украине. Создали внебюджетный фонд и назвали его «Европейский фонд мира». Оруэлл отдыхает. Фонд «мира» для финансирования войны. Это – во-первых.

Во-вторых, посмотрите, что говорят сегодняшние европейские руководители. Если министр иностранных дел Германии – крупнейшей страны Евросоюза – говорит, что ей наплевать на мнение ее собственных избирателей, а главное – продолжать содействие Украине.

Это – вырождение не только самостоятельности Европы, но и представления о демократии», – констатировал посол.

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