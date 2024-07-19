Российский дрон или ПТУР уничтожает одинаково шведские и американские БПМ – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
19.07.2024 14:46
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российское оружие с одинаковой эффективностью уничтожает и переданные Украине шведские БМП SV-90, и американские БМП Bradley. При этом, шведские стоят в три-четыре раза дороже, поэтому командиры украинских войск хотят пусть и более простую бронетехнику, но в большем количестве.

Об этом в эфире видеоблога NewsRoom заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское оружие с одинаковой эффективностью уничтожает и переданные Украине шведские БМП SV-90, и американские...

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«Помните, президент рассказывал, что нам тысячу БМП SV-90 дадут шведы? SV-90 – классная БМП, офигенная, но по своей стоимости она как три-четыре БМП M2 Bradley. Спросите у любого комбрига – вам одну БМП шведскую или четыре БМП Bradley? Что он выберет? Конечно, четыре. Потому что в большинстве своем все равно российский ПТУР или российский дрон уничтожит и ту, и ту одинаково, но вопрос в количестве», – заявил Кривонос.

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