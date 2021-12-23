Российский экономист: Менталитет украинцев – утащить в хату всё, что можно

Менталитет украинцев – утащить все, что можно к себе в хату, поэтому управлять таким коллективом невозможно.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил российский экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти украинские города, в них было смешенное польско-русско-еврейское население. А украинское население было на селе. И, соответственно, в конце 50-х, когда Никита Сергеевич Хрущев стал заниматься индустриализацией, то он стал строить на Украине всякие комбинаты и брать оттуда барышень из села, чтобы они работали.

А у барышень из села была проблема – их в городе не брали в жены. Неприятная была ситуация, когда, например, ты выходишь утром мусор выкинуть – тогда же мусоропроводов не было, а были двух-трехэтажные домики, и стояли баки. Открываешь, а там лежит младенец мертвый, новорожденный. Ну, потому что жить-то хочется, а в деревню к родителям нельзя везти ребенка, который непонятно от кого.

Соответственно, они стали везти своих мужиков из деревни, которые сначала, поскольку они были работяги, стали в райкомах комсомола, потом стали в райкомах партии, потом в обкомах партии. Я сейчас говорю даже не про западенцев, я говорю про центральную Украину.

А это люди с очень сильным деревенским менталитетом. Деревенский менталитет что говорит – что если ты можешь что-то взять, это надо тащить к себе в хату. Я знаю, что люди, которые с Украины уезжали при советской власти, они очень не хотели туда возвращаться в рабочем возрасте. Вот на пенсию – да, а в рабочем нет. Почему?

Потому что невозможно управлять при этом украинском менталитете, при котором все утащат», – заявил Хазин.