11.06.2020, Москва, Игорь Петров
 
Колониальная демократия, Молдова, США
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Российский экономист назвал главную ошибку Плахотнюка


Молдавского олигарха Влада Плахотнюка погубило то, что он предпочел делать ставку на один из центров силы в США, в то время как следовало бы «разложить яйца» по разным корзинам.

Об этом в эфире канала «Капитал» заявил российский экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Плахотнюк пал жертвой тех самых обстоятельств, жертвами которых пал и еще падет у вас кто-то. Потому что он не допонял, что президент – не Клинтон, а Трамп.

Я говорил, что Трамп выиграет еще в 2014 году в Соединенных Штатах Америки. Еще не было Трампа, а я говорил, что в Соединенных Штатах Америки подняла голову сила… И любой опытный политик должен был из-за этого немедленно сделать вывод: ага, появилась новая сила. Ну, собственно, должен был сделать и без меня, и до меня. Появилась новая сила, а дальше никогда нельзя ставить на одну карту, надо ставить и на ту тоже. Это делается разными способами», – сказал Михаил Хазин.

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