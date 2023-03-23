Российский экономист: Нельзя поставлять в Китай исключительно сырье

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России нужно радикально менять структуру товарооборота с Китаем и привлекать как можно больше инвестиций из этой страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

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Издание обратило внимание, что по итогам 2022 года двусторонний товарооборот России и Китая увеличился почти на 30%, достигнув рекордных 190,3 миллиарда долларов, и поинтересовалось, произошел ли качественный, а не только количественный рывок.

«Действительно, это была фаза экстенсивного развития. Впредь же надо делать акцент на структуре товарооборота, менять ее качество, привлекать больше инвестиций. Которые, кстати, не входят непосредственно в статистику внешней торговли. Россия крайне нуждается в китайских инвестициях, в частности, по Восточному полигону, по разным аспектам, связанным с нефте- и газопереработкой на Дальнем Востоке», – сказал Масленников.

По его словам, завис и вопрос транзита по Северному морскому пути, поскольку интересы Пекина и Москвы там не совпадают.

«Например, мы хотим, чтобы суда ходили исключительно под российским флагом, китайцы с этим не согласны. Главная проблема сейчас – обустройство инвестиционных площадок. От этого зависит качество торговли, ее перспективы. Нельзя же до бесконечности поставлять в Китай сплошное сырье – нефть, газ, уголь, биоресурсы моря. Кроме того, Восточный полигон недомодернизирован, мощностей не хватает, а это основное транспортно-логистическое плечо в регионе. Мы по нему транспортируем преимущественно уголь. А когда другие грузы пойдут? Наша нефть поступает в КНР преимущественно морем, газ – по трубам. И пока Восточный полигон будет оставаться «бутылочным горлышком», о каком-то радикальном увеличении товарооборота говорить трудно», – считает эксперт.

При этом он отметил, что доля юаня и рубля в торговле явно растет, а доллар постепенно уступает место китайской валюте.

«И это абсолютно нормально, это в интересах компаний, работающих на рынках обеих стран. Нацвалюта всегда жестко привязана к своему рынку, в этом ее специфика. Конечно, транзакционные издержки в данном случае выше, чем при работе с долларом, но намного важнее другое: в условиях отсутствия инвестиционного импорта из «недружественных» стран, нацвалюта становится подлинным спасением. За те же юани можно много чего купить не только в самом Китае, но и в Азии, и вообще в мире», – подчеркнул экономист.

«Непростым сюжетом» для Китая он называет строительство газопровода «Сила Сибири-2», призванного перенаправить поставки российского газа из Европы в Азию.

«Китайская сторона продолжает прорабатывать вопрос, просчитывать его финансовую составляющую и границы окупаемости. Китай сам до конца не определил, что для него предпочтительнее – трубопроводный газ или сжиженный природный. Ближайшие месяцы покажут, будет ли проект «Сила Сибири-2» согласован во всех деталях и нюансах. Или же китайцы предпочтут усилить свое присутствие в совместных проектах по СПГ на Ямале», – резюмировал Масленников.