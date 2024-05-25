Российский эксперт: На Западной Украине уже применялось ядерное оружие

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Ядерное оружие уже применялось в Хмельницкой области Украины. Об этом в интервью «Медиаметрикс» заявил российский военный эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ядерное оружие было уже применено на Украине. Не нами, слава Господу. В районе Хмельницкого было произведено два ядерных взрыва. Возможно, самопроизвольно, но я не знаю. Это достаточно странная ситуация», – сказал Артамонов.

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Судя по всему, эксперт имеет в виду уничтожение складов оружия НАТО в мае 2023 года. Предполагалось, что это были снаряды с обедненным ураном, приготовленные для западной бронетехники, задействованной в украинском «контрнаступе». Тогда европейские мониторинговые службы зафиксировали всплеск гамма-радиации на близлежащих территориях.

По словам Артамонова, теперь Россия будет рассматривать любой истребитель Ф-16, находящийся в воздушном пространстве Украины, и любую модифицированную установку РСЗО «Хаймерс» в качестве носителя ядерного оружия, имея моральное право реагировать применением тактического ядерного оружия, к примеру, по мостам через Днепр.

«Это уже произошло. На 100% такие взрывы имели место, но мы на них не среагировали, не ответили так, как должны были отвечать, потому что они подорвались, слава Господу, не на нашей территории. Что это было: демонстрация или случайные подрывы, – не знаю. Но если мы увидим, что западники используют тяжелые аргументы, допустим, ввод натовских войск на территорию Украины, то в таком случае мы будем вынуждены действовать очень быстро», – сказал Артамонов.

Судя по всему, США готовят Украину к такой перспективе. Как накануне сообщила руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби, Вашингтон передает Киеву спецоборудование на случай потенциальных происшествий в ядерной сфере.