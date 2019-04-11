Российский эксперт: Нам нужен не Зеленский, а Русская весна по всему Юго-Востоку

11.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Победа во втором туре выборов на Украине действующего президента Петра Порошенко будет более выгодна России, так как последующие протесты могут усугубить раскол в украинском обществе и спровоцировать отделение Юго-Востока с последующим вхождение в состав РФ.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Независимая студия» высказал завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас уже начали фуфлить, что «Зеленский придет, мы готовы к переговорам с ним». А о чем переговоры, когда тот же Зеленский заявил: «Мои переговоры с Путиным – это возврат Крыма и еще компенсация». Причем Зеленский говорит, что переговоры в присутствии западных представителей. Хуже, если он победит, он еще год будет издеваться над Украиной», – сказал Платошкин.

«…Нам лучше сейчас, чтобы победил с небольшим отрывом Порошенко. Эти выборы никто не признает: Зеленскому до фени, Юля Тимошенко их не признает, еще кто-то. Они выведут людей на улицы против Порошенко, и тогда Украина начнет естественно разваливаться по Днепру, потому что всегда на всех выборах, включая эти, Заднепровье и Левобережье голосовали по-разному. Это искусственная страна, которую слепили в свое время, чтобы она как-то была.

Весь Юго-Восток, и в этот раз, и тогда, все голосовали против этого курса. Поэтому я считаю, что там люди созрели к объединению с Россией по крымскому варианту. Просто от этого кошмара все устали», – считает московский эксперт.

«Так же было в феврале 2014 года, те же самые протесты против Януковича. Янукович честно говорил: «Давайте выборы сделаем через год». Вроде нормально. Восстает сначала Западная Украина – захват администраций, захват райотделов милиции, захват оружия. После этого они побеждают, Янукович уходит, но восстает Юго-Восток – Крым и Донбасс против тех, кто пришел к власти. Если бы тогда Россия проявила смелость, весь Восток Украины абсолютно бескровно отошел бы к нам.

Вот пример, в Крыму мы смелость проявили. Сколько человек погибло в Крыму? Да нисколько. В Донбассе, где месяц была де-факто независимость, ДНР и ЛНР существовали где-то весь апрель формально независимо, пока украинцы не подтянули войска и не начали долбать. Мы им (ЛДНР – прим. ред.) не помогли – 10 тысяч трупов, 4 миллиона беженцев у нас, прежде всего. Конца и края этому кризису не видно. Так что лучше? Нерешительность, которая ведет к войне, кризису и массовым экономическим потерям для России, или вот такие действия?» – резюмировал Платошкин.