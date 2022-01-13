Российский эксперт: НАТО так и не предоставило гарантий безопасности – РФ готова действовать

13.01.2022  18:41 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Россия, США


Итоги последних переговоров с НАТО развязывают России руки в отношении действий по защите русского населения в Донбассе.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Итоги последних переговоров с НАТО развязывают России руки в отношении действий по защите русского...

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«Очень часто в Вашингтоне и в Европе радуются тому, что ни США, ни НАТО в целом не предоставляют России никаких гарантий безопасности.

Я бы к этому столь однозначно не относился, потому что если России не предоставляют гарантии безопасности, если никто не обещает того, что Украина не вступит в НАТО, то и Россия никому ничто не обещает в отношении тех мер, которые Россия может предпринять для обеспечения защиты граждан РФ, проживающих на Донбассе.

Мы находимся в той ситуации, когда – если одна сторона не хочет ничего гарантировать, то Россия никому ничего гарантировать не собирается. Ситуация оказывается в несколько подвешенном состоянии.

Это не говорит о том, что Россия завтра будет решать военными методами вопросы граждан, проживающих на Донбассе, но Россия потенциально может делать это в любой момент, учитывая готовность к обеспечению такой безопасности», – сказал Евсеев.

Он отметил, что в случае принятия решения по обеспечению безопасности русских в Донбассе, этот сценарий не остановят никакие санкции.

«Сейчас, конечно, она (Россия – ред.) потенциально учитывает возможность введения санкций – да, это нежелательно. Но это не остановит Россию в том случае, если будет принято решение по обеспечению безопасности граждан РФ, проживающих в Донбассе. Это должны хорошо понимать и  в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Киеве», – объяснил эксперт.

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