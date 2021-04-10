Российский эксперт: Недооценивать армию Украины – ошибка

10.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия не должна недооценивать боевые возможности украинской армии. С 2014-го года она обучилась и перевооружилась, а также провела модернизацию старой советской техники. Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил военный эксперт Семен Багдасаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Багдасарова, у Украины имеется достаточное количество танков, артиллерийских систем и РСЗО для участия в локальном конфликте.

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«Давайте охарактеризуем, что такое украинская армия. У нас зачастую бытует мнение, что это некий сброд, плохо вооруженный, с устаревшей техникой и так далее. Давайте честно говорить – в 2014-м году это был сброд, где начальники Генштаба менялись раза три-четыре. Не было управления. Что такое армия без управления сверху? Это любую армию превращает в толпу Бог знает кого, вооруженную кучей металлолома.

За семь лет они сделали немало, благодаря, в том числе, своим западным покровителям. На сегодняшний день это 250-тысячная армия, неплохо вооруженная, хорошо достаточно обученная. Миллион подготовленного резерва, из которого то ли 200, то ли 300 тысяч, по разным данным и до 400 тысяч прошли обкатку в зоне боевых действий…

Т-64, Т-72, Т-80 — это танки, находящиеся на вооружении Вооруженных Сил Украины. Т-64 прошел у них глубокую модернизацию, где модернизировать танки у них есть, это Харьковский танковый завод и Львовский танкоремонтный завод. То есть, это танки, прошедшие глубокую модернизацию, усиленная броневая защита, активная защита, очень хорошая 125-миллиметровая пушка, как на Т-64, так и на Т-72. Это современные, хорошие машины. Более у них «Оплот», их поменьше. Но эти Т-64, Т-72 и Т-80 — это основные их танки. Их более, чем достаточно для ведения войны в локальных условия…

Артиллерия. У них на вооружении, в принципе, то же самое, что и у нас, но, может быть, несколько устаревшее, но они тоже прошли глубокую модернизацию. Те же «Гиацинты», те же «Мста-С», это хорошие системы. Мало того, у них на вооружении сохранились, как и у нас – сейчас у нас тоже проходят модернизацию, – это знаменитые 240-миллиметровые, очень большого калибра минометы «Тюльпан». Есть «Пион», 203-миллиметровый. Сейчас у нас, в России, их модернизируют, и они будут поступать на вооружение нашей армии. Эти деятели, украинцы, тоже их модернизировали, и они у них имеются на вооружении. То есть, с артиллерией нормально.

Реактивные системы залпового огня. «Град» что у нас, что у них, также прошедшие модернизацию, другие системы РСЗО, в том числе собственного производства. Если не ошибаюсь, у них есть конструкторское бюро «Луч», киевское, они создали «Ольху». 130 километров, если верить господину Турчинову, то они его делали, под ТТХ его создавали, под объекты, находящиеся на территории Российской Федерации, в частности против Крымского моста. Вы вдумайтесь, они создают оружие, которое направлено для нанесения ударов конкретно, по конкретным целям на нашей территории. У них есть оперативно-тактические комплексы «Гром-2», в общем-то неплохой…

Нельзя недооценивать все это, понимаете, в чем дело. Представлять их плохо вооруженными, необученными и так далее ни в коем случае нельзя», – заявил Багдасаров.