Российский эксперт: Нужно прекратить относиться к Украине как к государству

08.10.2019, Москва, Владимир Гладков

России следует прекратить относиться к Украине как государству, сейчас это конгломерат банд, различных группировок, многие из которых отнюдь не контролируются Владимиром Зеленским. План Запада состоит в том, чтобы создать видимость послаблений националистического режима и «спихнуть» его финансирование на Москву благодаря возобновлению поставок энергоресурсов по льготным тарифам.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский не контролирует собственных бандитов, которых некоторые деликатно именуют «ВСУ». Хочет он их контролировать или не хочет, это другой вопрос, но тоже очень интересный.

В чём причина изменения позиций Запада? У Запада концепция поменялась. Для него Порошенко был человеком, который создавал нацистский режим, которым было создано политическая русофобская элита, смысл существования которой в ненависти к нам, и другого смысла существования у него нет», – заявил российский экономист Михаил Делягин.

«Сейчас наступил второй этап того же процесса, а Зеленский его олицетворяет, когда нужно заставить платить Россию за существование этого антироссийского режима. Смысл Зеленского заключается именно в этом, поэтому он как марионетка Запада готов идти на некоторые послабления», – добавил эксперт.

С ним согласился политолог Евгений Спицын.

«Почему Запад поменял Порошенко на Зеленского: потому что они поняли, что Украина – это прорва, что за пять лет президентства Порошенко все средства, которые вкачивались в Украину, были просто разворованы, поэтому надо переложить бремя Украины опять на Россию. То, что Россия делала на протяжении 20 лет, по сути дела спонсировала украинские режимы, ей надо опять втюрить эту ношу…

Главная задача Запада впихнуть Украину опять России, подбросить ей дохлую кошку, чтобы она эту дохлую кошку содержала», – отметил Спицын.

Донецкий социолог Евгений Копатько подчеркнул, что антирусский проект на Украине просто меняет вывеску.

«Представьте себе картину: тебе разворошили твой дом, разбомбили твой двор, а потом говорят: на, возьми конфетку.

Чтобы у русского общества не складывался такой своего рода стокгольмский синдром относительно намерений украинской власти, то хочу сказать, что они просто закрепляют эту власть, все то, что разрушил за пять лет Порошенко, другого там нет и быть не может.

К вопросу «спихнуть – не спихнуть», я не то что не соглашусь, я немного смещу акцент: Порошенко очень успешный президент, он создал антирусский проект. Он существует, функционирует, наносит России и Украине огромный ущерб, что ещё? Его нужно только поддерживать, подбрасывать в топку огонь», – отметил социолог.

Михаил Делягин призвал не питать надежд по поводу того, что Зеленский будет выполнять мирные соглашения по Донбассу.

«Украинская государственность была уничтожена в феврале 2014 года и с того времени она существует как конгломерат банд. Сейчас на Западе проект сменился, потому что пришёл Зеленский, но он не контролирует этот конгломерат банд, и относиться к этому как к государству, как к чему-то существующему – значит совершать большую ошибку.

Вам будут рассказывать, что слово «да» имеет совершенно другое значение, потому что вы москаль. Вам будут рассказывать про другое число, вытаскивать из воздуха совершенно несуществующие условия, типа семидневного перемирия, которое они же и нарушают. То есть, для того, чтобы нам отвести войска, нужно, чтобы мы семь дней не стреляли, а мы будем стрелять! Вот, отношение к этой системе как государственной ошибочно принципиально», – рассказал Делягин.