Российский эксперт об украинцах: Нам вы не нужны, тем более такие

Если бы Украина не предпринимала жесткие антироссийские действия, а была бы такой, «как до 2014 года», Москва была бы готова закрывать глаза на происходящее в бывшей советской республике.

Даже сейчас целью СВО является умиротворение соседа, но не возвращение всех исторических русских земель. Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал публицист Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Потому что, элементарно – эти все люди окажутся внутри нашей страны. Мы этого хотим? Ни разу наш верховный не сказал, что он этого хочет. Он сказал: я не хочу, чтобы они открыто исповедовали нацизм. Сейчас определённая часть мира – Организация тюркских государств, – решила придумать учебник, в котором Россия – колонизатор и агрессор. Мы уже по этому поводу сказали, что так нельзя, если вы хотите с нами рядом жить и работать. Просто учебник, никто ничего плохого не делает. Но, если будут делать – будут ответы. Тоже самое на Украине: если бы она ничего не делала, как до 2014 года, то мы не вмешивались в их события. Но они же стали творить полное бесчинство. Мы против перехода к действиям. Что у тебя в мозгах, что ты в своей квартире говоришь, где-то на собрании – говори. Никто тебя не будет насильственно тащить в Россию, нам вы не нужны, тем более такие», – заверил выступающий.

Все, что России нужно от Украины в ее нынешнем состоянии – это запрет на производство и размещение на ее территории оружия и отказ от нацистской идеологии.

«У нас такая тенденция: мы очень хотим осчастливить людей, построить электростанцию, порт, дороги. А после этого нас назовут «оккупантами» и скажут, что мы их завоевали. И в эту логику с Путиным больше играть невозможно, потому что это Путин. Мы ничего не хотим у вас строить, развивать – мы просто хотим, чтобы вы для нас не представляли угрозу. И, если это взять за базу нашего мышления, то будет понятно, почему никто не торопился на Донбассе. Но приходится наращивать аргументы. В этом есть наше сдерживание, так называемая «линия реактивности» – мы реагируем. Мы ни в коем случае не бежим, как говорил один мой бывший начальник, впереди поросячьего визга», – сказал Артамонов.