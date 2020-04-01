Российский эксперт объяснил, как спасти белорусский народ, а не Лукашенко

01.04.2020, Москва, Елена Острякова

Гуманитарная миссия помощи в борьбе с коронавирусом должна стать поводом, чтобы напомнить Белоруссии о том, какую роль играет Россия в ее судьбе.

Об этом в своем телеграм-канале написал российский политолог Богдан Беспалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Лукашенко все-таки попросит Россию помочь врачами, необходимо направить исключительно военных медиков, как в Италию. Чтобы машины с триколорами, чтобы было видно, что русские пришли спасать», – написал Беспалько.

При этом он предлагает не обвинять в сложившейся ситуации президента Белоруссии Александра Лукашенко, который отказывается вводить карантины и принимать другие меры предосторожности.

«Постоянно подчёркивать, что это спасение своих, но не указывать, кто виноват в доведении ситуации. Это и так ясно. А вот говорить, что, несмотря на политическое противостояние, мы наших спасаем, нужно. Ну и лозунгом должно стать «Русские своих не бросают!», – написал Беспалько.

Отметим, сегодня российский «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил о том, что Белоруссия попросила Россию выделить защитные маски, тест-системы, аппараты ИВЛ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил сегодня, что не знает, обращалась ли Белоруссия официально по дипломатическим каналам. Он подчеркнул, что Россия готова оказать помощь в борьбе с вирусом любому государству, а Белоруссии как братской стране – особенно.