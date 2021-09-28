Российский эксперт оценил вероятность масштабной операции Сербии в Косово

Крупная военная операция на границе Сербии и Косово маловероятна.

Об этом в эфире радиостанции «Вести.ФМ» заявил военный эксперт Михаил Ходаренок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сказать, что будет какое-то подобие общевойсковой операции по типу 1995 или 1999 года, наверное, вряд ли. Думаю, надо более активные действия предпринимать «родителям» этого квазигосударства, то есть, ЕС и НАТО – призвать к порядку албанскую сторону», – сказал Ходаренок.

По его оценке, в военном отношении Сербия намного сильнее Косово, но непризнанное государство защищают ЕС и НАТО.

«Военный потенциал Сербии и Косово несопоставим, поскольку Сербия – это государство со своими вооруженными силами, которые имеют в своем составе и ВВС, и все другие рода войск. А Косово – это квазигосударство. В военном отношении Сербия, конечно, превосходит все, что есть у Косово.

Но за Косово стоят НАТО и ЕС, его отцы-основатели. И поэтому, несмотря на все заявления сербского руководства, они пока не намерены переходить границу края, чтобы не привести к дальнейшим осложнениям обстановки», – считает Ходаренок.