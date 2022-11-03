Российский эксперт: Опыт атаки на Севастополь британцы используют против других баз ВМФ РФ

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Атака беспилотников в Севастопольской бухте имела своей целью разведку и изучение работы российской системы ПВО и защиты главной базы Черноморского флота.

Об этом в эфире канала «Комбат ТВ» заявил российский военный эксперт Максим Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моя личная оценка, что это дело имело полный успех с учётом тех целей, которые были поставлены – это разведка. Задача потопления кораблей Черноморского флота не стояла по одной простой причине, что за этим находилась британская сторона, и это было откровенное исследование наших возможностей», – считает Климов.

Он обратил внимание, что одним из первых на атаку в Севастопольской бухте отреагировало специализированное турецкое издание, написав про то, что русские, якобы, не сделали никаких выводов из недавнего инцидента, когда у берегов Крыма был выловлен потерявший управление вражеский морской беспилотник.

«Сама атака – это косплей британской атаки в Кронштадте в 1919 году, только тогда были торпедные катера и аэропланы. И она потерпела поражение, поскольку были сделаны выводы после затопления крейсера «Олег» двумя днями ранее, – пояснил Климов. – У нас же после первой атаки беспилотников, которую изучили, исследовали, такие же катера прорываются внутрь акватории бухты. Что-то, где-то в консерватории сильно неправильно».

Эксперт добавил, что повреждений фрегату «Адмирал Макаров», как о том трубили украинские информационные каналы, нанесено не было. Но видеозапись с дрона показывает, что беспилотный катер практически подошёл вплотную к борту фрегата. А сами дроны изначально обнаружили не технические средства, а визуально матрос одного из кораблей.

Климов уточнил, что у противника есть более и серьезные средства, которые, например, он может после проверки на ЧФ использовать в атаке на базу морских стратегических ядерных сил Северного флота.