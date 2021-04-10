Российский эксперт: Опыт войны с Югославией показывает слабость НАТО

10.04.2021, Москва, Владимир Гладков

НАТО, которое в 1999 году побоялось прямого столкновения и сломило сопротивление Югославии только дистанционными бомбёжками, вряд ли можно назвать грозным соперником для современной России.

Об этом на YouTube-канале «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата Минобороны в отставке Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я за, чтобы Грузию и Украину в НАТО когда-нибудь приняли, Молдавию туда ещё надо принять. Это вообще будет конец, полный конец этого военно-политического блока. Он просто не сможет уже ничего вообще и никогда. Хотите вы того или не хотите», – съязвил Трухан.

«НАТО, которое было в период противостояния с организацией Варшавского договора и НАТО сейчас – это совершенно разные организации. Потому что НАТО сейчас неспособно создать нормальную оперативную группировку. Только и всего. НАТО, возможно, будет эффективно в каком-то локальном противоборстве, не более чем. Они не хотят воевать, им это и даром не надо. Они после развала СССР забыли, что такое готовность к войне. Плюс у них совершенно другая стратегия», – пояснил полковник.

Он напомнил свои слова о том, что задача любой войны заключается в том, чтобы лишить противника воли к сопротивлению.

«Была Югославия. Чем добились своей цели? Массированными воздушными ударами. Более того, после того, как сбили несколько их летательных аппаратов, самолётик-невидимку, например… После этого они даже на территорию Югославии не залетали. Они из-за границ бомбили, а югославы их просто не стали сбивать над территориями других стран. Они даже критического поражения вооруженным силам Югославии не нанесли. Они побоялись заходить на сухопутную операцию», – рассказал Трухан.

«А если бы они зашли, то ещё неизвестно, что бы там было. Так вот, всё НАТО не справилось элементарно с Югославией. Они с Россией справятся? Угу», – заключил военный эксперт.