Российский эксперт отметил недостатки «Орланов»

У России существенные проблемы с беспилотной авиацией. Отечественные «Орланы», хоть и выполняют свою роль, но далеки от совершенства инженерной мысли.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Чадаев, который с началом СВО стал заниматься темой развития БПЛА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же не экспортируем беспилотники, мы их, наоборот, только завозим. А те, которые мы сами делаем, они у нас, как всегда, на дровах. То есть, нашему «Орлану» научиться бы сначала нормально взлетать и садиться, а то он взлетает с катапульты, как рогатка в детстве, а садиться вообще не умеет – он на пузо переворачивается, из пуза вываливается парашют, и он спиной к низу в кусты падает. 20 таких посадок, и его можно сдавать на металлолом. Слава Богу, что есть хотя бы такое, а уж представить себе, что там есть какой-то сложный софт, который, в случае чего может дистанционно по какому-нибудь алгоритму, управляемому искусственным интеллектом, играть какую-то свою игру, отличную от команд владельца, до такого космоса нам пока далеко», – заявил Чадаев.

При этом, эксперт подчеркнул, что в России есть много интересных разработок, которые делают народные умельцы, но не могут вывести их в серийное производство:

«Россия, кроме месторождений нефти, – это еще и месторождение ценного ресурса под названием «мужик с паяльником», который сидит, что-то у себя ваяет и производит дендро-фекальным методом какой-то девайс, чудо техники, но беда в том, что он его производит в одном экземпляре, максимум в десяти. У нас нет культуры масштабирования успешных разработок. В России, как в зоопарке – все есть, но всего по одному».