Российский эксперт отреагировал на испытания украинской реактивной системы «Буревій»

20.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина провела огневые испытания своей реактивной системы залпового огня «Буревій» (в переводе с украинского «Ураган», – авт.), которая должна будет заменить советскую РСЗО «Ураган», которая стоит на вооружении ВСУ.

В ВСУ утверждают, что украинский аналог «Урагана» может стрелять как советскими ракетами, так и их аналогами с увеличенной дальностью поражения целей до 65 километров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буревій» использует в качестве колесной базы чешскую платформу Т815-7Т3RC1 от компании Tatra с колесной базой 8х8. В Минобороны не исключают, что в будущем на ней смогут разместить ракетный комплекс «Нептун», который сейчас устанавливается на автомобили отечественного «КрАЗа», находящегося в процедуре банкротства.

По мнению военного эксперта, главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, испытания новой военной техники Украиной говорит о готовящемся наступлении на республики Донбасса, которое может состояться уже в ближайшее время.

«Украина начала активно готовиться к военной операции против Донбасса. Все эти сообщения, которые сейчас идут, они об этом свидетельствуют. Точно так же, как закупка и лицензионное производство турецких беспилотников и так далее. Украина намерена реализовать сценарий военного реванша, и Россия должна понимать, что мы с этим можем столкнуться в самое ближайшее время.

Поэтому уже сейчас необходимо прорабатывать комплекс мер, связанных с необходимостью реализации сценариев, которые не допустят подобного варианта развития событий. Разумеется, ДНР и ЛНР надо готовиться к тому, что украинская армия может предпринять внезапную масштабную атаку – укреплять свои вооруженные силы, элементы инфраструктуры, создавать прочный экономический фундамент существования непризнанных республик.

А для России надо уже сейчас в практическом плане, в том числе с международно-юридической позицией готовить обоснование возможности введения бесполётной зоны над территорией Донбасса с целью недопущения активного использования Украиной ударных беспилотников и других средств поражения», – заявил Коротченко.