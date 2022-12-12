Российский эксперт перечислил очаги сепаратизма в Европе

В случае продолжения кризиса в Европе ряд наиболее богатых провинций во многих странах ЕС могут захотеть отделиться.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил российский политолог Евгений Сатановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сатановского, вся «старая Европа» состоит из потенциальных очагов сепаратизма.

«Были же отдельно, до Биссмарка, масса Германий. Чего только не было – и Саксония, и Бавария, и Вюртемберг, и Гессен-Дармштадты – просто посмотрите историю за 8-9 класс. История объединения Германии – это 19-й век, как и Италии. Это недавно, это еще вчера было, поэтому – все может быть. Вон, Чехословакия отдельно стала Чехией и Словакией, а, если что, так еще Богемия и Моравия тоже отделятся.

Да и с Германией то же самое может произойти, и с Францией. Я вовсе не уверен, что не произойдет с Британией по Шотландии и Северной Ирландии, а, может, и по Уэльсу, с Испанией, где Каталония говорит: «Ребята, да пошли вы вон, я пошла на выход», с Нидерландами, где фламандцам осторчертели валлоны, и уж тем более, полу-бюрократический, полу-исламский Брюссель. Северная Италия не хочет тащить на себе южную. Да много кто в Европе, про басков испанских даже говорить не буду, хотел бы пойти из этого общего дома куда угодно, особенно те, у кого денег побольше, и они искренне уверенны, что они тащат на себе депрессивные регионы», – заключил Сатановский.