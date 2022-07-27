Российский эксперт по энергетике: «Нас уже клюет стая жареных петухов»

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При СССР был создан энергокомплекс, каждое подразделение которого работало на благо внутреннего рынка, подготовку квалифицированных кадров и укрепление промышленного потенциала, но современная Россия вынуждена сталкиваться с массой проблем, наследованных от постсоветского руководства.

Об этом в эфире «День ТВ» рассказал эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он убежден, что либеральные принципы неприменимы к государственной энергетической политике.

«Добыча, транспортировка, продажа нефти, газа и угля – отдельно. Минэнерго – отдельно. У газовой отрасли и нефтянки нет собственного машиностроения, нет опытно-конструкторских бюро, которые могли бы брать на себя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. «Газпром» и «Роснефть» контролируются государством, а новые буровые вышки, компрессорные станции, трубы большого диаметра – в частных руках», – пояснил эксперт. «Из-за пандемического падения спроса на буровые работы половина нефтесервисных компаний России и сейчас балансирует на грани банкротства. Добывающие компании, после того, как каналы поставки технологий и оборудования были наглухо перекрыты обезумевшим диким Западом, тоже радость в этой жизни теряют у нас на глазах. Но над всеми проблемами в горных высях парит Федеральная антимонопольная служба. Мы делаем то, к чему сами себя приучили – катимся по колее, не соображая, что нужна совершенно иная с другой траекторией. Уничтожить шесть из семи министерств, представлявших энергокомплекс во времена СССР, отобрать у Минэнерго максимум полномочий, раздробить топливно-энергетический комплекс как сбалансированную, уравновешенную систему, и сидеть удивляться! Потрясающе», – добавил аналитик.

Марцинкевич призвал российских чиновников прекратить оглядываться на прошлое и приняться держать курс на построение сильного и независимого государства.

«Не только не ликвидировать явное отставание с технологиями, разработками и добычей трудноизвлекаемых запасов, но еще и собственные проблемы на ровном месте создать – итоги того, что Федеральная антимонопольная служба и прочие финансово-экономические группировки в правительстве, рабочие документы 25-летней давности, превратили в священные скрижали завета. Сейчас в ягодицы клюет не один, а цела стая жареных петухов, но инерция мышления не желает исчезать из голов многих государственных чиновников. Европейский рынок сбыта наших энергоресурсов у нас на глаза выполняет церемонию сеппуко – собственными руками вспарывает себе пузо, а скорбно взирающий на сие действо дядюшка Сэм уже готовится еще и голову отрубить», – предупредил эксперт.