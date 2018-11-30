01.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Российский эксперт поставил на место украинскую провокаторшу

В эфире телеканала «Россия-1» обслуживающая украинский режим гостья из Киева Янина Соколовская сравнила современное российское государство с исхудалым и облезлым медведем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы говорили о том, что «не надо дразнить российского медведя», а ведь вы даже не замечаете, какой он исхудавший, облезлый, его уже никто не боится, даже как-то брезгливо к нему подходить, и эту брезгливость сейчас G-20 демонстрируют по полной программе. Вот эти три кораблика – два военных катера и один буксир, они вам сейчас аукнутся сильнее, чем дело Скрипалей», – заявила Соколовская.

На этот выпад в ходе прямого включения из Буэнос-Айреса, где проходит встреча G-20, отреагировал российский международник Николай Платошкин.

«Госпожа Соколовская, вы тут про животных говорите. Да, Россия сейчас экономически не первая держава, но я вам вот, что хочу сказать: лучше быть третьим среди волков, чем, как вы, первым среди шакалов», – заявил Платошкин.

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