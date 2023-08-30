Российский эксперт предложил Польше обменять вагнеровцев на американцев

Елена Острякова .  
30.08.2023 20:29
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


НАТО все больше втягивается в СВО России на Украине.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «БелТА» заявил российский военный эксперт Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО все больше втягивается в СВО России на Украине. Об этом в интервью белорусскому...

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«Мы видим, как НАТО все больше и больше погружается в специальную военную операцию. Мы предвидим моменты, когда Польша введет войска на Западную Украину. Это радикальным образом перекроит и поле боя, и российско-польские, и российско-украинские, и российско-натовские отношения. Температура противостояния НАТО и Союзного государства нарастает», – сказал Баранец.

Он отметил, что Польша все более агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии и России.

«Возьмите это смешное заявление Польши и трех прибалтийских государств, что батька Лукашенко должен вывести «Вагнер» со своей территории. Красиво Александр Григорьевич ответил, но это уже не дипломатия, не политика, а грызня. Если бы я был в дипломатических структурах Белоруссии, я бы сделал контрвыпад. Сколько американских войск на территории Польши? 11 тысяч. Сколько вагнеровцев на территории Белоруссии – примерно такое же количество. Поляки, если у вас подо лбом есть мозги, почему Москва и Минск не могут выдвинуть такое требование: уберите к чертям собачьим американцев, тогда мы, может быть, с вами поговорим», – сказал Баранец.

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