Российский эксперт призвал Москву отказаться от поддержки Лукашенко

31.08.2020, Киев, Максим Карпенко

России не нужно размениваться на фигуры в белорусской власти, а преследовать свои интересы в республике и жестко их защищать, независимо от того, кто руководит страной.

Об этом в эфире латвийского интернет-канала «И грянул Грэм» заявил российский политический обозреватель Игорь Виттель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко сумел сохранить за собой власть и будет править еще какое-то время.

«Если две недели назад я еще верил в то, что Лукашенко буквально осталось несколько дней, то сейчас я вижу, что Лукашенко еще годик себе продлил, скорее всего. Правда, непонятно, зачем», – сказал эксперт.

Он также считает, что Россия должна защищать свои проекты в Белоруссии и жестко давить на любую власть в стране.

«У России есть свои интересы, и эти интересы должны быть соблюдены вне зависимости от того, это Лукашенко, Тихановская, Цепкало или еще кто-нибудь, кто станет или не станет президентом Белоруссии. У России есть военный интерес – радиолокационная станция, центр связи с подводными лодками, мы построили БелАЭС, которая вот-вот должна заработать, туда уже отгружают топливо, за которую они нам должны десять миллиардов долларов.

Мы примерно 30% экономики Белоруссии даем разными льготами, в том числе как прямыми, так и не прямыми. Сейчас Лукашенко поплакался и ему зачем-то миллиард долларов рефинансируют. Я считаю, что неважно, кто будет сегодня или завтра у власти в Белоруссии – Россия должна защищать свои интересы, а не раздавать три миллиарда, как в Украине, накануне падения Януковича, ему дали зачем-то три миллиарда…

Я считаю, что России категорически не надо лезть сейчас в Белоруссию, кроме как для защиты своих интересов. Разговаривать с Лукашенко исключительно с позиции силы. И с Лукашенко, и с оппозицией. Нас не должно волновать, снимут они завтра «батьке» голову, ворвавшись во дворец, он поиграет в Альенде, наконец, застрелившись на балконе, либо «батька», наконец, их все-таки победит. Нам это неважно, у нас есть свои интересы. Ни история, ни политика не терпят никаких морально-этических оценок», – заявил Виттель.