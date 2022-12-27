Российский эксперт призвал провести масштабную воздушную операцию на Украине

Российской армии нужно «развязать руки» и разрешить провести широкомасштабную авиационную операцию с применением большого количества вооружений по объектам противника и подавлением его ПВО. Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Сивкова, российские самолеты должны пройти через всю территорию Украины.

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«Для того, чтобы подготовить воздушную наступательную операцию, которая могла бы перерасти в кампанию, это можно было бы сделать в течение недели, вполне осуществимо. Для этого нужно было бы перебазировать на передовые аэродромы 300-400 самолетов, сняв их с других направлений – это вполне осуществимо. А далее провести первую воздушную кампанию, воздушно-наступательную операцию с задействованием всех этих самолетов, в ходе которой осуществить подавление оставшихся комплексов противовоздушной обороны Украины, в том числе NASAMS, которые имеются у украинцев.

Да, могли быть потери – это надо четко понимать, но комплексное применение самолетов радиоэлектронного подавления, противорадиолокационных самолетов позволило бы решить эту задачу. Тем более, нельзя забывать простую вещь – российские ВКС, в частности Военно-воздушные силы, задачу разгрома системы ПВО стран НАТО отрабатывают, они должны отрабатываться на учениях, и они должны быть готовы к решению этой задачи… В условиях подавленной ПВО, в промежутках между массированными авиационно-ракетными ударами ведутся систематические действия. То есть, на всю глубину украинской территории постоянно летают. Уже не такие большие группы по 300 современных самолетов одновременно, а по 20-30-40 самолетов. Выявили цель – тут же удар, эскадрилья прилетела, скажем, Су-27, Су-24, старые самолеты, или штурмовик Су-25. Бомбовая нагрузка даже на большое расстояние – 4-5 тонн. Это 8-10 500-килограммовых бомб. Эскадрилья – это уже 100-150 бомб калибра 500-250 килограммов. Это все закапывает, там ничего не остается.

Можно пройтись НУРСами (неуправляемый ракетный снаряд, – авт.), где-то особо важные объекты, конечно, высокоточным оружием, но не ракетой за полтора миллиона долларов с дальностью боя в 4,5 тысячи километров, а ракетой, той же Х-29, у которой тоже боевая часть 300 килограмм, но дальность боя 10-15 километров, ей можно бить, не входя в зону досягаемости ПЗРК и вместе с тем гарантированно уничтожить тепловизионной головкой самонаведения, очень точно, надежно и гарантированно. И стоит она раз в 10 дешевле высокоточной ракеты большой дальности, которая совсем для других целей предназначена – для удара по континенту с другой стороны Атлантического океана. И таким образом, утюжить все, бить по всему», – заявил Сивков.

Эксперт также подчеркнул, что после таких воздушных операций должна пройти и крупномасштабная сухопутная:

«После проведения серии одной-двух-трех воздушных наступательных операций в течение двух-трех недель – неторопливо, не напрягаясь, с применением такого оружия, Вооруженные силы Украины перестанут существовать как целостная организация. И потом совершенно спокойно осуществляется наступление крупномасштабное на окружение, уничтожение остатков войск на Донбассе, уничтожение оставшихся войск, деморализованных, дезорганизованных, не знающих, что делать. Будет чисто очаговое сопротивление, как было в том же самом Ираке, когда американцы наступали. И с минимальными потерями среди мирного населения, среди своих войск, и даже среди войск Украины мы решаем задачу принуждения режима Зеленского к капитуляции и освобождению всей территории Украины. И больше того, такие решительные действия остановят и «горячие головы» в Польше, и в любых других странах».