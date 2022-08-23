Российский эксперт рассказал, чему стоит поучиться у Зеленского

23.08.2022  15:36 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Общество, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина мобилизовала общество на противостояние с Россией в формате «Великой Отечественной войны». Формат «спецоперации», идущей шестой месяц где-то на периферии интересов российского общества, – ошибка.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина мобилизовала общество на противостояние с Россией в формате «Великой Отечественной войны». Формат «спецоперации»,...

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«Главная проблема – это проблема общества. У нас нет Государственного комитета обороны, нет лозунга «Все для фронта – все для победы».

Кстати, у украинцев он есть. Я смотрю на то, как себя ведет Украина, и я немножко обалдеваю, потому что они, будучи нацистами, порождением этой всей мерзости, они на себя натащили полностью советскую систему. Со всеми перманентными мобилизациями нон-стоп, как в 41-м году СССР кидал резервы на фронт непрерывно, точно так же этим занимается Украина. Все лозунги, вся система жизни общества, все, что они организовывают, они организовывают по советскому образцу, и оно у них работает.

А мы изо всей силы делаем вид, что мы немножечко другие, мы одной левой, одной задней», – заявил Шурыгин.

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