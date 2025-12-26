Российский эксперт: У нас есть, чем идеологически бить проект «Великий Туран»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У России есть, что идеологически противопоставить турецкому проекту «Великий Туран».

Об этом заявил Рустем Вахитов, доцент Башкирского государственного университета на презентации в Казани монографии «Мифологемы пантюркизма и безопасность России и Евразии в XXI веке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во-первых, отметил Вахитов, турки не являются тюркским народом, это – греки, принявшие Ислам.

«Отличить по внешнему виду турка от грека, например, совершенно невозможно. Потому что современные турки — это просто исламизированные греки. Есть греки, которые сохранили Православие, и остались греками, а есть греки, которые приняли Ислам, и приняли потом тюркский язык, и, пожалуйста, получились турки, да. Огромное количество сходств есть между византийцами и современными турками, начиная от архитектуры, от кухни, и кончая даже тонкими культурными моментами. Мало кто знает, что, например, современные иранцы не признают полумесяц символом Ислама. Полумесяц символом Ислама считают турки. А откуда он взялся? Это византийский герб Константинополя. Это византийское наследие. Турция, турки — это не тюркский этнос. Это такой смешно-синтетический тюрко-славяно-греческий, южноевразийский этнос», – сказал выступающий.

Более того, для знати Османской империи слово «тюрок» было унизительным.

«Если мы с вами обратимся к истории Турции, то с удивлением обнаружим, что еще в 19 веке слово «тюрок» означало «дурак», это воспринималось как ругательство, «тюрками» называли крестьян. Если бы мы какому-нибудь турецкому паше сказали бы, что он «дурак» – «тюрок», он бы просто оскорбился», – утверждает ученый.

Во-вторых, добавил Вахитов, тюркские народы имеют гораздо больше положительного опыта сосуществования с Россией, нежели с Турцией. Сходство же их языков ничего не гарантирует.