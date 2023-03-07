Российский эксперт в очередной раз похоронил украинскую авиацию

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Воздушные дуэли в небе над Украиной ВКС России позволяет выигрывать парк новых управляемых ракет «воздух – воздух» и отработанная за несколько месяцев СВО тактика.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Алексей Леонков.

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«В последние годы для ВКС были разработаны и поставлены новые ракеты малой, средней и большой дальности класса «воздух – воздух». Они стали более дальнобойными и точными, получили новые головки самонаведения. Современные российские ракеты большой дальности направляются в район, где был замечен самолет или вертолет противника, а дальше они уже сами захватывают и уничтожают цель. Также за время СВО были отработаны тактика борьбы с воздушными целями противника и воздушная разведка. Наши самолеты с дальнобойными ракетами дежурят в небе, ожидая целей», – сказал эксперт «Известиям».

По его словам, сейчас на Украину из западных стран приходят советские самолеты старых модификаций, на которых отсутствуют современных ракетные комплексы «воздух – воздух», а кроме того, у противника почти не осталось опытных пилотов.

«Все помнят, как украинский пилот потерял МиГ, охотясь за тихоходным дроном «Герань». Это красноречивое подтверждение класса оставшихся украинских пилотов, которые в массе своей только что закончили училища и не имеют опыта. Другие у них практически закончились. Но без поддержки с воздуха воевать очень тяжело, поэтому полученные от Запада самолеты тут же бросаются в бой. Правда, по уже озвученным причинам они быстро заканчиваются», – резюмировал Леонков.

Заметим, что ранее российские эксперты рассказывали, что украинская военная авиация и ПВО фактически прекратили свое существование.

Примечательно, что еще в апреле прошлого года тот же Леонков уверял, что у ВСУ практически не осталось резервов. Правда, уже в сентябре Украина провела успешное контрнаступление, отбросив ВС РФ более чем на 100 километров, в итоге чего Россия потеряла Изюм, Красный Лиман, Купянск и ряд других населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях.