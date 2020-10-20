Российский эксперт высмеял объявленное Зеленским строительство военных баз на Чёрном море

20.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Новые военно-морские базы на Черном море, строительство которых анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, не будут представлять непосредственной опасности России. За годы вхождения полуострова в состав РФ Черноморский флот в Крыму получил значительное усиление и готов ответить на любые угрозы.

Кроме того, вся эта затея обернется очередным грандиозным распилом по-украински.

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

«Подобного рода заявлений было уже много. Сейчас у них главная военно-морская база в Одессе. Может быть, они ее будут реконструировать. Вторая база, судя по всему, может быть в Очакове.

Всякая база, которая создается, подразумевает вклад капитала, денег и, судя по тому, что это серьезные дела, вызывает интерес не повышение боеготовности украинского флота, который находится на уровне ниже плинтуса, а в смысле освоения средств финансовых, которые будут выделены на эти базы.

Это очевидные вещи, уже проверено не раз, еще в бытность, когда Черноморский флот арендовал у Украины базы в Крыму и Севастополе. Поэтому будут вложены деньги из тощего украинского бюджета, они будут освоены, но что получится – одному Богу известно.

Они сейчас договорились о продаже за большие деньги английских катеров, договорились о том, что американцы тоже дадут такие же катера. Речь идет о москитном флоте. Хоть эти катера и несут ракетное оружие, но это катера, поэтому я думаю, что особой опасности для Черноморского флота они в нынешней составляющей не несут.

Наш флот за последние шесть лет увеличил свою мощь, оснастили современными кораблями, средствами поражения, береговыми комплексами, авиацией и тому подобное. А для разворовывания бюджета Украины – это очевидные вещи.

Они собирались еще базу в Бердянске построить, на Азовском море. Условно эти базы могут и существовать, но на всякие вызовы Черноморский флот может ответить, особой опасности это не будет представлять», – заявил Дандыкин, который является членом Экспертного совета организации «Офицеры России».