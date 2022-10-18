Российский эксперт высмеял попытки Молдовы купить газ у Азербайджана

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Заявления властей Молдовы о диверсификации поставок газа в страну являются обманом собственного населения.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку сейчас во власти в Молдавии евроинтеграторы, они декларируют идею, которую часто европейские политики «продают» своим избирателям: вы не волнуйтесь, мы найдем другой газ. А люди, которые могут посмотреть на карту, задают вопрос: какой другой газ вы нам найдете. Там единственный реальный вариант что-то получить через Румынию. Но вопрос в том, что получишь через Румынию, когда на рынке никого лишнего газа или нет», – сказал Симонов.

Он высмеял правительство Молдовы, которое намерено провести газовые переговоры с Азербайджаном.

«Молдавия рассчитывает на какую-то веселую историю. Какой азербайджанский газ, На карту посмотрите. Как он будет попадать? Там что, есть какая-то труба? Можно гипотетически предположить маршрут Азербайджан-Румыния.. Можно пойти к Алиеву, обсудить варианты. Инфраструктуру сделать. Подписать контракт и выяснить, что условия окажутся еще хуже, чем с Россией», – заключил Симонов.