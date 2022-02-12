Российский эксперт: «Заготовлен ответ, и он не предусматривает заход солдат на территорию»

12.02.2022  21:07 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Россия готова дать несимметричный ответ на агрессию Украины на Донбассе.

Об этом на youtube-канале «Факультет Высшего управления» рассказал военный конфликтолог Сергей Колмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готова дать несимметричный ответ на агрессию Украины на Донбассе. Об этом на youtube-канале...

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«На провокацию на Донбассе у нас уже заготовлен ответ, и он не предусматривает заход солдат на территорию. Очень просто: пару звеньев взлетает с Балтимора под Воронежем, и все: уничтожение узлов связи, телекоммуникационных центров, складов оружия», – сказал Колмогоров.

При этом он считает, что нанести ощутимого ущерба Донбассу Украина не в состоянии.

«Западные страны, так скажем, партнеры, Украины закачивают ее оружием, но стрелковым: гранатометы, пулеметы, автоматы, в лучшем случае, крупнокалиберные пулеметы. Причем они все просроченные… Украина встает на растяжку. Им теперь надо все эти боеприпасы куда-то девать. На Донбасс нормальные ребята идти отказываются. Там все в засадах и минных полях, и все танкоопасные направления  превращены в долговременные огневые точки», – сказал Колмогоров.

По его оценке ВСУ сможет за сутки продвинуться максимум на 2-3 км вглубь территории ЛДНР, после чего на Донбасс хлынет мощный поток добровольцев из России.

«Недосказанность и недоделанность в 2015-16 году присутствует у людей. Туда поедут очень многие. Я думаю, что мобилизационный резерв у Донбасса порядка 80 тыс человек. Они все этого ждали, они все уже с хорошей снарягой, они поедут к старым друзьям в старые окопы, у них там все будет хорошо», – сказал Колмогоров.

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