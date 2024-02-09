Российский экстремист приговорил Литву к «безнаказанной агрессии Путина»
Угроза «агрессии Путина» в отношении прибалтийских стран реальна, но НАТО не станет их защищать.
Об этом в интервью украинскому ютуб-каналу «Вышка» заявил иноагент и экстремист Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Я честно скажу, у меня сомнения есть и достаточно сильные относительно того, что эта статья будет применяться. Внешняя политика — вещь довольно циничная, и в ней «некоторые звери ровнее других». Я не сомневаюсь, что в случае нападения на Германию, Францию, Великобританию или США пятая статья НАТО будет действовать. А во будет ли она действовать в условиях нападения на Литву, я не уверен», – сказал Пономарев.
Он предположил, что «агрессия» будет носить «ограниченный характер», то есть совершаться не регулярной армией, а прокси-формированиями, и это даст возможность НАТО уклониться от участия.
Отметим, что 5-я статья Устава не предполагает, а лишь не исключает военной помощи.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.