Российский энергетик: Переход транзита на «СП-2» не должен зависеть от контрактов с Украиной

15.12.2021  22:20 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Газ, Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Труба, Украина
Новости Украины

Нет никаких документально оформленных оснований переподписывать с Украиной газовый договор, чтобы начать пользоваться «Северным потоком-2».

Об этом на площадке клуба «Валдай» заявил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нет никаких документально оформленных оснований переподписывать с Украиной газовый договор, чтобы начать пользоваться «Северным...

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«Есть коммерческие отношения, есть контракт «Газпрома» с украинской стороной на транзит до 2024 года. «Газпром» полностью выполняет, как известно, а ему говорят – а давайте, подпишите. То есть, «Северный поток-2» – это коммерческая труба. В чём вопрос? Но ему говорят – вы ею можете пользоваться – только, если продлите контракт.

Я полностью согласен насчёт климатических свойств, это тоже удивительная история, но говорят – вы сможете пользоваться «Северным потоком-2», если продлите договор с Украиной. Но почему? Где это, в каком месте европейского права сказано, что ты одной трубой можешь пользоваться, если ты заранее, за три года, переподпишешь договор?», – заметил эксперт.

«На каком основании мы должны переподписывать договор, вот просто объясните, с Украиной, чтобы пользоваться «Северным потоком-2»? В чём рыночность этого подхода? Где вообще, в каком, в третьем, или в каком пакете это сказано?

Но об этом же прямо говорится – да, мы согласны с «Северным потоком-2», но вы должны переподписать договор и обещать Украине, что вы через неё продолжите поставки газа. Это вы называете рыночным подходом?» – заявил Симонов.

«Мне нравится тезис – «наш рынок открыт», надо только 50 согласований получить, кривым маршрутом идти, более дорогим, но это ваши проблемы. А так – мы, конечно, открыты, но «молекулы свободы» – всё равно лучше. Это очень, на мой взгляд, странная история», – добавил эксперт.

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